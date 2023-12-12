FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de, son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:20
FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 


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