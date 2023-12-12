FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Edirne'de, son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığı aktarıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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