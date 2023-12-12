Yunanistan Süper Lig Başkanı Marinakis'ten istifa kararı!
Yunanistan Süper Lig Başkanı Vangelis Marinakis, Olimpiakos ile Panathinaikos arasında oynanan bir voleybol müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle görevinden istifa etti.
Yunanistan'da 7 Aralık akşamı oynanan Olimpiakos-Panathinaikos voleybol maçı sırasında çıkan olayların futbol taraftarları arasındaki holiganizmin bir sonucu olduğu değerlendirmesinin ardından Yunanistan Süper Lig Başkanı Vangelis Marinakis görevinden istifa etti.
İSTİFASI İSTENDİ
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkedeki büyük spor kulüplerinden Panathinaikos, AEK, PASOK ve Aris'in istifasını istediği Marinakis, Süper Lig Federasyon Başkanlığını sürdürmeyeceğini duyurdu.
Marinakis, futbolda yaşanan şiddet olaylarının engellenememesi nedeniyle kamuoyunda sık sık eleştirilere maruz kaldı.
Öte yandan, 7 Aralık'taki olaylı voleybol maçında 18 yaşında bir Olimpiakos taraftarının attığı işaret fişeği ile yaralanan ve durumu ağır olan 31 yaşındaki polis memurunun bacağına, tedavi gördüğü hastanede müdahale edildi. Polisin, işaret fişeğinin isabet ettiği bacağı tıbbi müdahaleyle kesilmek zorunda kaldı.
Olayın ardından, hükümet, Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar vermişti.
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