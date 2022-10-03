Yunanistan'dan Türkiye açıklaması... 'Provokasyonları bırakırsa diyaloga açığız'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile uluslararası hukuk temelinde yapıcı diyalog istediklerini ancak "komşu ülkenin daha önce benzeri görülmemiş provokasyonları durdurması gerektiğini" ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 10:17
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması... 'Provokasyonları bırakırsa diyaloga açığız'
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasında yükselen tansiyon hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Dendias gazetecilere ile yaptığı söyleşide "Gerginliğin azalmasından sorumlu olan gerginliğin tırmanmasına sebep olan Türkiye'dir" açıklamasında bulundu. 

Ankara'nın yanlış söylemler kullandığını, yasal zemini olmayan iddialar kullandığını söyleyen Dendias, artan gerilimde kişisel hakaretlere varan söylemlerin bulunduğunu ifade etti. 

Dendias, "Diyalog olup olmayacağına Türkiye karar verecek, ancak bunun için temel gereklilik gerilimin düşürülmesi" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan üzerinde yaptığı uçuşları ve hava sahası ihlallerini artırdığını iddia eden Dendias, Ankara'nın "revizyonist bir söylem" kullanmaya devam ettiğini ifade etti.


Yunanistan Dışişleri Bakanı nikos dendias türkiye

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