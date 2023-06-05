Yunanistan'dan Türkiye'ye sınırdan yasadışı geçişlerin önlenmesi için çağrı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:41

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:41

Yunanistan, ülkeye düzensiz göçmen akını yaşanabileceğinden endişe etmeye devam ediyor. Atina'daki geçici hükümet, "sınır yetkililerini koordine etmesi ve yasadışı geçişleri önlemesi" için Ankara'ya çağrıda bulundu.

Başakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Perşembe gününden bu yana 236 düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiği belirtilerek, Yunan güvenlik güçlerinin sınırda devriyeleri artırdığı kaydedildi.

Fotoğraf: SKAİ

Açıklamada, "Yunan makamları, ulusal, AB ve uluslararası hukuka saygı göstererek, bir yabancının ülkeye yasadışı girişini önlemek için gerekli adımları atmaktadır" denildi.

"Son günlerde Meriç Nehri'nin su seviyesinin düşük olmasının, düzensizz göçmenlerin hem Yunan hem de Türk toprakları içinde kalan adaları kullanarak yasadışı geçişlerini kolaylaştırdığına" işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yunan hükümeti, Türk hükümetine sınır yetkililerini koordine etmesi ve yasadışı geçişleri önlemesi çağrısında bulundu."

Fotoğraf: SKAİ

SINIRA GÜVENLİK ÇİTİ

Yunanistan, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan sınırında kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmıştı.

Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis, Türkiye sınırındaki çiti uzatmaya devam edeceklerini belirterek, "Karşı çıkanların şiddetli tepkilerine rağmen, (çit) uzatılmaya devam edecek" demişti.