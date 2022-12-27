Yunanistan'dan Türkiye'ye yeni tahrik: Adalara ziyaret gerçekleştirdi

27 Aralık 2022 Salı, 14:43

Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak yeni bir adım geldi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Twitter hesabından tahrik edici yeni bir paylaşımda bulundu.

Konstantinos Floros, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirdi.

Konstantinos Floros, gayri askeri statüdeki Kerpe ve Meis adaları ile Girit adasının güneyindeki EGAYDAAK statüsündeki Büyük Gavda adasında konuşlanan askeri birlikleri denetledi.