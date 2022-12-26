Ege Denizi'nde sular ısınıyor: Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlanıyor

26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:23

Yunanistan ile Türkiye arasında kara suları tartışmalarının yarattığı gerilim artıyor. İki ülke arasındaki henüz çözülemeyen sorunlardan biri olan kara sularının sınırlandırılması ihtilafında Yunanistan'dan yeni bir adım geleceği konuşuluyor.

Atina merkezli Ta Nea gazetesine göre, Yunanistan'ın karasuları konusunda atacağı yeni adım, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor.

Ta Nea gazetesine konuşan Yunan yetkililer, Atina hükümetinin, "Girit adasının güneyinde kara sularını 12 mile çıkarma konusunu Mart ayına kadar gündeme getireceklerini" kaydettiler.

Yunan yetkili, bu adımın "ülkedeki seçimlerden önce hükümetin ulusal meseleler alanındaki son icraatı" olabileceğini savundu.

Yunanistan, 2021'de İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmıştı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkenin, "tüm deniz bölgelerindeki kara sularını 12 mile uzatma hakkının saklı tutulduğunu" ve bunun "vakti geldiğinde ve gerek görüldüğünde kullanabileceğini" açıklamıştı.

Konuya ilişkin olarak E. Koramiral Can Erenoğlu, Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu.

"GÜRCİSTAN VE UKRAYNA'DA YAŞANANLARDAN DERS ALMIYOR"

Can Erenoğlu, Yunanistan'ın, "Gürcistan ve Ukrayna'da yaşananlardan bile ders almaksızın ABD ve AB’nin tetikçiliğini yapmaya devam ettiğini" belirterek, "ABD'ye üs verip karşılığında uçak ve silah almak gibi sömürgeci anlayışa tekrar hizmet eder durumda olduğunu" savundu.

Erenoğlu, Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın sözlerini hatırlatarak, "Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma hakkı olduğu tezinden kesinlikle vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini" söyledi.

Nikos Kotzias, 2018 yılındaki açıklamasında, karasuları konusunun düzene sokulması için üç adımın atılması gereğinden bahsederek, "Birinci adım, körfezlerin kapatılması, ikinci adım körfezlerle birlikte karasularının ölçülmesinde esas alınacak hatların çizilmesi, üçüncüsü de bu ikisi temelinde karasularının 6 deniz milinden 12 deniz miline mile uzatılmasıdır" demişti.

Erenoğlu, "Bundan da anlaşılacağı üzere, emperyalistler ve onların tetikçisi Yunanistan, Türkiye’yi önce Anadolu’ya hapsetmek sonra da Orta Asya’ya göndermek gibi çılgın bir fikrin peşindedir" değerlendirmesinde bulundu.

"YUNANİSTAN İÇİN CİNAYET OLUR"

Yunanistan'ın, karasularını 12 mile çıkarması durumunda ortaya çıkacak tabloyu açıklayan Erenoğlu, "Yunanistan, Ege Denizi’nin yaklaşık yüzde 72'sini egemenliği altına sokmuş olacaktır. EGAYDAAK kapsamındaki 152 adet ada, adacık ve kayalığın Türkiye’nin egemenliğinde olması durumu dikkate alındığında bile Ege Denizi'nde açık deniz alanı oranı yüzde 20 civarında olacaktır. Hiçbir gemimiz hatta yatlarımız bile Ege Denizi'nde Yunan karasularına girmeden Akdeniz'e geçemeyecektir" dedi

Erenoğlu, TBMM'nin 8 Haziran 1995'te aldığı "casus belli" (savaş sebebi) kararını hatırlatarak, "Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde karasularını bırakın 12 mile 6 milin üzerine bile çıkarması Yunan halkı için bir cinayet olur" diye konuştu.

"MİSLİYLE MUKABELE EDERİZ"

Erenoğlu, Yunanistan'ın olası 12 mil kararında Türkiye'nin ne yapacağı sorusu üzerine, "Bu kararı asla tanımaz ve tüm Yunan ana kıtası ve adalarının 6 deniz miline kadar elimizi kolumuzu sallayarak girmeye devam ederiz. En basit bir taciz veya düşmanca harekete karşı da misliyle mukabele ederiz" yanıtını verdi.

Böyle bir durumda savaş olasılığına değinen Erenoğlu, "Savaşı en başta Yunanistan'ın tetikçileri istemez ve engeller" ifadelerini kullandı.