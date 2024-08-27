Yunanistan sahilinde binlerce ölü balık denizi kapladı
Yunanistan'ın Volos kenti sahilinde binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Volos kentinin sahilinde binlerce ölü bal Yunanistan'ın Volos kenti sahilinde binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı.ığın deniz yüzeyini kapladığı görüldü.
Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır bölgede yaşanan toplu balık ölümlerinin bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını savundu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından savcılığın bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.
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