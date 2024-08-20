Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve E.K'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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