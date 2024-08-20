Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:47
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve E.K'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. 


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