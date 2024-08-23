Yunanistan'a kaçacaklardı: 3'ü FETÖ üyesi 8 zanlı tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3'ü FETÖ üyesi 8 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:10
Yunanistan'a kaçacaklardı: 3'ü FETÖ üyesi 8 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaali ve Yenikarpuzlu beldelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu, diğerlerinin de çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


EDirne haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın: Kaymakam benim telefonumu engelledi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın: Kaymakam benim telefonumu engelledi
Edirne'de barınaktan sahiplendiği 'Çiko' ve 'Çilek'i yaşadığı Almanya'ya götürdü

Edirne'de barınaktan sahiplendiği 'Çiko' ve 'Çilek'i yaşadığı Almanya'ya götürdü
Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler