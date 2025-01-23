Yüz binlerce iguananın başına ödül konuldu

Yayınlanma: 23.01.2025 - 16:23

Güncelleme: 23.01.2025 - 16:23

Tayvan Ormancılık ve Doğa Koruma Ajansı'ndan Chiu Kuo-hao, yaklaşık 200 bin iguananın, ülkenin tarıma büyük ölçüde bağımlı olan güney ve orta bölgelerinde olduğunu söyledi.

Özel olarak görevlendirilen avcı ekipleri geçen yıl her biri için 15 dolara varan ödüllerle yaklaşık 70 bin iguanayı öldürdü. Yerel yönetimler, halktan iguana yuvalarının tespit edilmesine yardımcı olmalarını istedi ve hayvanları öldürmenin en insani yolu olarak balıkçı mızraklarını önerdiler.

Yeşil iguanaların, çoğunlukla ormanlar ve şehirlerin kenarları gibi erişilmesi zor alanlarda yaşadıkları belirtildi.

Erkekler 60 santimetre uzunluğunda, 5 kilogram ağırlığında ve 20 yıla kadar yaşayabilirken, dişiler bir seferde 80'e kadar yumurta bırakabilir.

Çoğunlukla Orta Amerika ve Karayipler'e özgü olan bu sürüngenlerin, keskin kuyrukları, çeneleri ve jilet gibi dişleri olmasına rağmen saldırgan olmadığı biliniyor. Sürüngenler çoğunlukla meyve, yaprak ve bitkilerden oluşan bir diyetle beslenirler. Evcil hayvan olarak popüler olsalar da, esaret altında sağlıklı tutulmaları zordur ve çoğu bir yıl içinde ölür.

Ülkenin güneyindeki Pingtung'un tarım departmanından Lee Chi-ya, “Pek çok insan onları sevimli küçük evcil hayvanlar olarak satın aldı, ne kadar büyük ve uzun ömürlü olacaklarını fark etmediler, bu yüzden onları Tayvan ortamına gerçekten uyum sağladıkları vahşi doğada serbest bıraktılar. Bu da onların hatırı sayılır bir oranda çoğalmasına yol açtı ve bizim de onları itlaf ederek doğanın dengesini yeniden kurmamızı gerektirdi” diye konuştu.