Türk futbolunda korsan yayın sıkıntısı kulüpleri zor durumda bırakıyor
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu, korsan yayıncılığın futbola etkisini araştırdığı bir analiz yayımladı.
Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarının sahibi beIN SPORTS tarafından bu yıl yapılan araştırmada, Türk futbolunu takip eden her üç kişiden ikisinin korsan yayını tercih ettiği ortaya çıktı.
Korsan yayınların, pandemi döneminin verdiği zararı daha da arttırdığı ve Türkiye'nin yüksek borç yüküyle boğuşan kulüplerinin en önemli gelir kaynağını engellemesinde büyük bir etken olduğu belirtildi.
TEKLİFLERİN DÜŞÜK KALMASININ NEDENİ
Süper Lig ve TFF 1.Lig'in 2022-2023 yılından itibaren belli olacağı yeni yayıncısı öncesi ihalede teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunuldu. Ancak gelen tekliflerin, kulüpleri memnun etmediği öne sürüldü.
Sporx'in Bloomberg'den aktardığına göre, Türk futbolunun yayın hakları için düzenlenen ihalede yapılan tekliflerin, kulüplerin beklentilerinin yaklaşık 100 milyon dolar altında kaldı.
Bloomberg, futbolda yeni yayın ihalesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gelen tekliflerin çok düşük olmasının sebebini korsan yayınlara olan talebin yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti.
YAYINCILAR İÇİN EN BÜYÜK ENDİŞE
Haberde, korsan yayın sorununun çözülemeyeceğine yönelik endişelerin yüksek olduğu bu nedenle en yüksek teklifin de 150 milyar dolar bandında kaldığı belirtildi. İhale öncesi yayın gelirlerini kulüpler, finansal açıdan en büyük ekonomik gelir olarak görürken, bu nedenle ihalede 250 milyon dolar seviyesinde bir teklif bekledikleri iddia edildi.
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