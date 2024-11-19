Yüzlerce maymun, polis karakolunu istila etti

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:28

Tayland'da Lop Buri'deki Pho Khao Ton Makak Barınağı'ndaki kafeslerinden kaçan yaklaşık 300 makak, Tha Hin bölgesindeki bir polis karakolunu istila etti.

Olay, Cumartesi akşamı yaklaşık 300 maymunun kafeslerinden kaçarak sokaklara dağılmasıyla meydana geldi.

Barınaktan kaçan makakların, çevrede yaşayan insanların evlerine de tırmandığı bildirildi.

Polis, barınaktaki kafeslerin, makakların gücüne dayanamadığını belirterek, zarar görüp kırıldığını açıkladı.

Yaklaşık 40 maymunun, yemek için barınağa geri döndüğü ifade edilirken, Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı'nın (DNP) da geri kalanların izini sürmek üzere bir maymun yakalama ekibi seferber ettiği kaydedildi.

Bir DNP yetkilisi, “Makak barınağı, böylesine kararlı bir kaçışla başa çıkabilecek donanıma sahip değildi. Tüm maymunların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Makaklar tarafından kırılan kafesin tamir edildiği, gelecekte olası toplu kaçışları önlemek için ekstra önlemler alındığı belirtildi.

Makakların, daha önce Lop Buri'de yakalandığı ve barınağa yerleştirildiği öğrenildi. Makakların ayrıca, kendi aralarında “çeteler” oluşturarak, kentteki diğer maymun çeteleriyle “savaştığı” ve bölgedeki dükkan sahiplerinden yemek çalarak bölge için “bir baş belası” şeklinde nitelendiği kaydedildi.

“MAYMUN ŞEHRİ” LOP BURİ

“Maymun Şehri” olarak da bilinen Lop Buri'de, makaklar ilk kez ortalığı kasıp kavurmuyor.

Covid-19 pandemisi döneminde yüzlerce makak, turistler tarafından dağıtılan ikramların yokluğunda yiyecek arayışıyla kenti istila etmişti. Makaklar, dükkanları ve iş yerlerini yağmalayıp, çevreye zarar vermişlerdi.

Lop Buri'deki makak nüfusunun 2 bin civarında olduğu, bunların yaklaşık yarısının barınaklarda tutulduğu ifade edildi.