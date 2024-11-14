Tayland'da yüzlerce 'saldırgan' maymun kısırlaştırıldı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:09

Güncelleme: 14.11.2024 - 14:09

Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık 150 km kuzeydoğusunda yer alan Lopburi'deki yetkililer, saldırganlıklarını dizginlemek ve nüfuslarını azaltmak için yaklaşık bin 600 maymunu kısırlaştırdı.

Hayvanların pandemiden sonra saldırganlaştığı bildirildi. Lopburi “Maymun Şehri” olarak bilinmekte ve her yıl binlerce turist çekmektedir.

Her yıl Kasım ayının son Pazar günü kutlanan Lopburi Maymun Ziyafeti Festivali büyük bir cazibe merkezidir. 1989'da başlayan festival, bölgeye şans getirdikleri düşünüldüğü için bu vesileyle özel ikramlar alan maymunları onurlandırmayı amaçlamaktadır.

Makaklar, Tayland'ın vahşi yaşamı koruma yasası kapsamında koruma altındaki türler olarak sınıflandırılmaktadır.

Pandemiden sonra yiyecek kıtlığı baş gösterince maymunlar bölge sakinlerinden ve turistlerden yiyecek kapmaya başladı. Bu davranış karşısında hayal kırıklığına uğrayan şehir yetkilileri, onlar için mancınık ve tuzaklar kullanmaya başladı.

2024 yılı ortası itibariyle, sayılarını ve saldırganlıklarını azaltmak için yaklaşık bin 600 maymun yakalanıp kısırlaştırıldı.

Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Başkanı Athapol Charoenshunsa daha önce yaptığı açıklamada “İnsanların maymunlara, maymunların da insanlara zarar vermesini istemiyorum” demişti.

Lopburi'nin makak nüfusu, kent sakinleri ve kentin tapınaklarına ve turistik noktalarına gelen ziyaretçiler tarafından düzenli olarak beslenmeleri sayesinde gelişti. Hindu ve Budist geleneklerinde koruma ve iyi şans sembolü olarak görülen maymunlar, kültürel bir demirbaş haline gelmiştir.

Mayıs ayında yetkililer, pandemi sırasında başlatılan kısırlaştırma önlemlerini genişletmek de dahil olmak üzere maymun nüfusunu kontrol etme girişimlerini yoğunlaştırdı. Veteriner Patarapol Maneeorn, hedefin tüm maymunları kısırlaştırmak ve bakım için belirlenmiş bir alana yerleştirmek olduğunu söyledi.