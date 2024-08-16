Tayland mutfağından enfes Baharatlı Karides Çorbası tarifi... MasterChef Tom Yam Kung nasıl yapılır?

Yayınlanma: 16.08.2024 - 23:08

Güncelleme: 16.08.2024 - 23:08

Tayland mutfağının en ünlü lezzetlerinden biri olan Tom Yam Kung, egzotik aromaları ve zengin tatlarıyla dünya çapında büyük beğeni topluyor. Deniz ürünlerinin ferahlığıyla limon otu, zencefil ve acı biberin keskinliği bir araya gelerek ortaya çıkan bu harika çorba, damağınızda unutulmaz bir iz bırakacak. Özellikle soğuk günlerde iç ısıtan ve enerji veren bir yemek arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Misafirlerinizi etkilemek ya da kendinize bir ziyafet çekmek için, Tom Yam Kung tarifi...

MALZEMELER

400 gram karides (temizlenmiş ve kabukları alınmış)

4 su bardağı su veya tavuk suyu

3-4 adet limon yaprağı (Kaffir lime leaves)

1 adet limon otu (lemongrass)

2-3 dilim galangal (veya taze zencefil)

4-5 adet küçük kırmızı biber (acı, isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı balık sosu (fish sauce)

1-2 yemek kaşığı taze lime suyu

1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)

200 gram mantar (isteğe bağlı)

3-4 adet cherry domates (isteğe bağlı)

2-3 dal taze kişniş (servis için)

1-2 yemek kaşığı Tom Yam pasta (isteğe bağlı)

Yapılışı

Limon otunu (lemongrass) yıkayın ve 4-5 cm uzunluğunda parçalara kesin, ardından bıçakla hafifçe ezin.

Galangal veya zencefili ince dilimler halinde kesin.

Limon yapraklarını (kaffir lime leaves) yıkayın ve ortadan ikiye bölün.

Mantarları temizleyin ve dilimleyin.

Karidesleri temizleyin, kabuklarını ve damarlarını çıkarın.

Bir tencereye su veya tavuk suyunu koyun ve kaynamaya bırakın.

Su kaynadığında, limon otu, galangal (veya zencefil), limon yaprakları ve kırmızı biberleri ekleyin. Orta ateşte 5-7 dakika kaynamaya bırakın, böylece aromalar suya geçsin.

Mantarları ekleyin ve mantarlar yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin.

Ardından karidesleri ve cherry domatesleri ekleyin. Karidesler pembeleşene kadar pişirin (2-3 dakika).

Balık sosu, lime suyu ve Tom Yam pastasını (varsa) ekleyin. İsteğe bağlı olarak şeker ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Çorbanın tadına bakın ve isteğinize göre ekşi, tuzlu ya da baharatlı bir tat elde edene kadar balık sosu, lime suyu veya şeker ekleyin.

Çorbanız hazır olduğunda, taze kişniş yaprakları ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun!