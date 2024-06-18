Yüzlerce öğretmen eğitim kanununu protesto etti

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen, eğitim sistemini özelleştirmeye çalışmakla suçladığı hükümeti protesto etti.

AA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:17
Yüzlerce öğretmen eğitim kanununu protesto etti
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Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen çok sayıda öğretmen, çıkarmak istediği eğitim kanunu dolayısıyla hükümete tepki gösterdi.

Hükümetin bu yasayla eğitim hizmetini özelleştireceğini iddia eden öğretmenler, yüzlerce kişinin işsiz kalacağını savundu.

Kolombiya Eğitim Çalışanları Federasyonunun (Fecode) öncülük ettiği protestoya birçok kentten katılım sağlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri olaysız tamamlandı.

YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİ İSTENDİ

Fecode'den yapılan basın açıklamasında da hükümetten yasa tasarısını geri çekmesi istendi, aksi halde ulusal greve gidileceği ve kitlesel gösteriler yapılacağı ifade edildi.

Hükümet, mevcut eğitim sisteminin ciddi ekonomik zararlara yol açtığını ve çıkarılacak yasanın öğretmenlerin ekonomik durumlarında ciddi iyileşmeler sağlayacağını belirtiyor.


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