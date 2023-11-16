Yüzlerce yıllık kanatlı penis heykeli keşfedildi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:32

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:32

Bu figürün, insanları kötülükten koruduğu düşünülen ve fascinum adı verilen bir yaratığı tasvir ettiği belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Tintinnabulum diye de bilinenen rüzgar çanı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın 48 kilometre doğusundaki eski Roma kenti Viminacium'un kalıntılarında bulundu.

Belgrad Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, kazılar sırasında keşfedilen rüzgar çanının yaşının 2. yüzyıla kadar uzandığını belirtti.

Antik kentin ana caddesindeki büyük bir evin verandasında keşfedilen tintinnabuluma rüzgarı yakalayan ve kötülüğü uzaklaştırdığına inanılan 4 adet çıngırak da asılıyordu.

Arkeologlar, fallusların tarih boyunca her dönem müstehcen düşünceleri çağrıştırmadığının altını çizdi.

Özellikle Roma döneminde fallusların, erilliği sembolize etmesinin yanı sıra kötülükleri de uzaklaştırdığı düşünülüyordu.

Araştırmacılardan Ilija Dankovic, Romalıların penis figürünün iyi şans ve mutluluk getirdiğini düşündüğünü, kem gözlere karşı kendilerini koruduklarına inandığını aktardı.

Dankovic, fallusların bu dönemde şarap bardaklarından, boyna takılan muskalara kadar her yerde görülebileceğini söyledi.

RESTORASYON İÇİN BEKLETİLİYOR

Roma döneminde evlerin ve dükkanların kapılarına asılan rüzgar çanlarının kötülüğü mülkten uzaklaştıracağı düşünülüyordu.

Restorasyon çalışmaları için bekletilen bronzdan yapılma Tintinnabulum hâlâ çamurlu kaplı.

Bu nedenle araştırmacılar, kesin biçiminin henüz belirlenmediğini ancak figürün yine de net bir şekilde görüldüğünü söylüyor.

1. ve 5. yüzyıllar arasında Roma'nın Yukarı Moesia eyaletinin başkenti Viminacium, en parlak döneminde Roma ordusunun lejyonları da dahil olmak üzere 40 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu.

MS 441'de eski Hun Kralı Attila'nın yağmaladığı şehir, daha sonra Bizans imparatoru Justinianus tarafından yeniden inşa edildi. Son olarak da MS 55'te Slavlar tarafından tamamen yıkıldı.