'Zaman Yolcusu'nun son paylaşımı merak uyandırdı: 'Güvende kalın ve dikkatli olun'
'Zaman yolcusu' olduğu iddia edilen Eno Alaric, birkaç gün içinde dünyada 'The Release' adlı büyük bir olayın gerçekleşeceğini öne sürdü.
Kendisinin 2671 yılından gelen bir "zaman yolcusu" olduğunu söyleyen Eno Alaric isimli Tiktok kullanıcısı, paylaştığı yeni mesajında "The Release" adını verdiği "çok büyük bir olayın" sadece "birkaç gün uzakta olduğunu" iddia etti.
Alaric, 8, 12, 20 ve 31 Aralık'ı "önemli" olarak nitelendirerek, "Evet, ben gerçek bir zaman yolcusuyum, Aralık 2022'deki bu 4 tarihi unutmayın" dedi.
Daily Star'ın aktardığına göre Alaric, en son paylaştığı videoda, "Bu tarihlerin her birinde çok büyük şeyler olacak, bu benim gerçek bir zaman yolcusu olduğumu %100 kanıtlayacak. Güvende kalın ve dikkatli olun" diye konuştu.
Takipçilerinden biri paylaştığı videonun altına, "Eğer gerçekten bir zaman yolcusuysan, gelecekten herhangi bir video çek ve bize göster" yorumunda bulundu.
Bir diğer takipçisi ise Alaric ile dalga geçerek, "8 ya da 12 Aralık'ta şimdiye kadar kayda değer bir şey olmadı... Belki de 20'sinde çıkış destansı olacak?!" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE BENZER PAYLAŞIMLARDA BULUNDU
Alaric, Kasım ayı için de benzer iddialarda bulundu, ancak birçok takipçisi bunların hiç birinin gerçekleşmediğini belirtti.
Kullandığı sosyal medya platformunun biyografisine "Uzaklar Geliyor" yazan Alaric, evren, uzaylılar vb. gizemli olaylar ve objeler hakkında da paylaşımlarda bulunmuştu.
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