'Zaman yolcusuyum' dedi, Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!

13 Aralık 2022 Salı, 14:16

Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası maratonunda sona yaklaşıldı. Mücadeledeki Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas yarı final maçlarının sonrasında, hangi takımın kupayı kaldıracağı büyük merak konusu oldu.

Yarı finale ulaşan ilk Afrika ülkesi olmayı başaran Fas, çeyrek finalde favori gösterilen Portekiz’i elemeyi başarmıştı. Dünya Kupası’nın kazanacak ülkeye dair tahminler gündemdeki yerini alırken bir TikTok kullanıcısı Fas’ın kupanın sahibi olacağını iddia ettiği paylaşımı gündem yarattı.

TikTok’ta 'fifatime_traveller' isimli kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi zaman yolcusu olduğunu iddia ederek Dünya Kupası’nın sahibinin Fas olacağını belirtti.

Zaman yolcusu yaptığı paylaşıma ise "Ben bir zaman yolcusuyum ve Fransa’yı yener. Fas kazanacak" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı paylaşımı ciddiye almadığını belirtirken diğer bir kısmı ise finali büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.