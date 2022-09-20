Zaporijya da Donetsk ve Luhansk ile referanduma gidiyor

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 18:12
Zaporijya da Donetsk ve Luhansk ile referanduma gidiyor
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Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.

Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle müzakere şansını kaybedeceğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu referandumları, Rusya'nın düzenlemediğini savunarak, "Bu, bölge sakinlerinin planıdır. Biz referandum düzenlemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


Ukrayna zaporijya referandum

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