Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde şiddetli patlama

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:22

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:23

Avusturya merkezli IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi adına yapılan açıklamada, “Son günlerde ve haftalarda neredeyse her gün, tesisteki IAEA nükleer emniyet ve güvenlik ekibi bu tür olayları Viyana'daki genel merkeze raporladı.

Bazı patlamalar bariz bir şekilde Avrupa'nın en büyük nükleer santralinden (NPP) biraz uzakta gerçekleşirken, diğerleri tesise çok daha yakın gerçekleşti.

'OFİSİN CAMLARI TİTREDİ'

Dün, yerel saatle 10.00 civarında tesisteki ofis pencerelerinin titremesine neden olan sekiz güçlü patlama ve bugün daha fazlası duyuldu” ifadelerine yer verdi. ZNPP çevresinde ‘Nükleer Emniyet ve Güvenlik Koruma Bölgesi’ oluşturulmasının mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Zaporijya Nükleer Santrali’nin 6 reaktöründen dördü kapatılmış durumda ve iki reaktör ise yakındaki Enerhodar kentine buhar ve ısı sağlamak için ‘sıcak kapatma’ olarak adlandırılan durumda devam ediyor.