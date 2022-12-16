Macron'dan Zaporijya açıklaması: Neredeyse bir anlaşmaya vardık
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Zaporijya nükleer santralini görüşmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' arayacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Emmanuel Macron, Zaporijya nükleer santralinden ağır ve hafif silahların çekilmesine ilişkin anlaşma tamamlandığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak anlaşmaya son şeklini vermek istediğini söyledi.
Macron, "IAEA Genel Müdürü Grossi ile çalışmaya devam ediyoruz, ağır ve hafif silahların santralden çekilmesi konusunda neredeyse bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma hazır olduğu anda Putin'i arayacağım ve bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışacağım" dedi.
Çin ve Hindistan'ın, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik İHA saldırılarını durdurmaya çağıracağını umduğunu belirten Macron, "Rusya ile diyalog söz konusu olduğunda, şu anda iki ana tema var. Bunlar bombalama ve insansız hava aracı saldırılarını durdurmaktır. Önümüzdeki haftalarda Çin, Hindistan ve diğer bazı ülkeleri bu çağrıya katılmaya ve Rusya'ya baskı yapmaya ikna edebileceğimizi umuyorum. Konuyu görüşmek üzere Putin'i aramayı bekliyorum" diye konuştu.
Macron, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesinin gerekli olduğuna işaret ederek, "Bu yaptırımların etkili olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bunlar yeterli mi? Hayır, bunu biliyoruz. Bunlar Ukrayna'ya yönelik ekonomik, insani ve askeri destekle desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.
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