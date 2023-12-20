Zelenski: '1 milyon İHA üreteceğiz'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon İHA üreteceğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon İHA üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız” dedi.
Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.
Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce dron üretmeyi hedeflediğini söylemişti fakat Ukrayna’nın mevcut dron üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Toplu ulaşıma kimlikle ücretsiz binebilir mi?
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Alev hamile mi? Yeni bölüm sızdırıldı!
- Fenerbahçe maçının hakeminden bir ilk!
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!