Zelenski açıkladı: Londra Zirvesi, Ukrayna’ya ne getirdi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu zirveyle ilgili değerlendirmesinde "Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir seviyede" ifadesini kullandı.

Zelenski açıkladı: Londra Zirvesi, Ukrayna’ya ne getirdi?
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:31

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveyi değerlendirdi.

Zirvede, Ukrayna halkına ve ülkesine yönelik güçlü destek hissettiğini kaydeden Zelenski, "Londra'daki zirve Ukrayna'ya ve Avrupa'nın ortak geleceğine adanmıştır" dedi.

Londra'da, ülkesine güvenlik garantilerinin verilmesi ve adil bir barışın sağlanması yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Zelenski, "Gerçek barış ve garanti altına alınmış güvenlik için Amerika ile işbirliğinin sağlam bir temelini oluşturmak amacıyla hep birlikte Avrupa'da çalışıyoruz. Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da adil barışın sağlanmasına destek veren herkese teşekkür eden Zelenski, "Ortak güç geleceğimizi koruyabilir" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #Ukrayna #Londra

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