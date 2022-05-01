Zelenski açıkladı: 'Onları Zaporijya'da karşılayacağız'

01 Mayıs 2022 Pazar, 18:27

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaş bölgelerindeki sivillerin tahliyesine ilişkin bugün sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

"ONLARI ZAPORİJYA'DA KARŞILAYACAĞIZ"

Zelenski’nin paylaşımı şöyle:

"Azovstal’daki sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik birinci grup, kontrol altındaki bölgeye gidiyor. Yarın onları Zaporijya'da karşılayacağız. Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar.”