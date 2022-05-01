Zelenski açıkladı: 'Onları Zaporijya'da karşılayacağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azovstal’daki sivillerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Zelenksi, "Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 18:27
Zelenski açıkladı: 'Onları Zaporijya'da karşılayacağız'
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaş bölgelerindeki sivillerin tahliyesine ilişkin bugün sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

"ONLARI ZAPORİJYA'DA KARŞILAYACAĞIZ"

Zelenski’nin paylaşımı şöyle:

"Azovstal’daki sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik birinci grup, kontrol altındaki bölgeye gidiyor. Yarın onları Zaporijya'da karşılayacağız. Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar.”

 


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