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Zelenski açıkladı: Rusya ile yeni temas noktası Türkiye

Zelenski açıkladı: Rusya ile yeni temas noktası Türkiye

22.07.2025 09:38:00
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AA
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Zelenski açıkladı: Rusya ile yeni temas noktası Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeni tur görüşmelerin Türkiye'de çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusların bugün başkent Kiev ve diğer bölgelere yoğun hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Zelenski, bu tür saldırıları önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Savaşı Rusya'nın başlattığını ifade eden Zelenski, "Rusya, başlattığı bu savaşı sona erdirmeli. Rusya dışında kimsenin bu savaşa ihtiyacı yok" diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul ederek, Rusya ile planladıkları esir takası programının hazırlıklarını görüştüğünü aktardı.

Umerov ile görüşmesinde, Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak müzakere sürecini de konuştuğunu belirten Zelenski, "Umerov, görüşmenin çarşamba günü planlandığını bildirdi. Yarın daha fazla ayrıntı paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

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