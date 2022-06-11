Zelenski, 'Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa projesinin kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamayacağını belirtti.
Zelenski, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kiev'de görüştü.
İkili, görüşmelerin ardından basına açıklamada bulundu.
Zelenski, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine değinerek, "Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz." dedi.
Von der Leyen'in liderliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, "Yakın gelecekte, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerimizin yeni bir düzeyde sizinle iletişim kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Von der Leyen, daha önce de 8 Nisan'da Kiev'e giderek Zelenski ile görüşmüştü.
AB Komisyonunun Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmesini 17 Haziran'da açıklaması bekleniyor.
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