Zelenski, Beyaz Saray ve Kongre'yi ziyaret edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ni ziyaret edeceği bildirildi.
İsminin verilmesini istemeyen ABD yetkilileri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ziyaretinin gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımının ardından gerçekleşeceğini aktardı.
Zelenski'nin ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek hafta perşembe günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.
ABD Kongresi'nde halihazırda Ukrayna'ya ilave 21 milyar dolarlık yardım tartışması gündemde. Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımların sonlandırılması ve federal bütçede harcama kesintisine gidilmesi gerektiğini savunuyor.
Zelenski, Aralık 2022'de Washington'a düzenlediği ziyarette Kongre'ye hitap etmiş, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının "bağış" olmadığını, "küresel güvenlik ve demokrasiye" yatırım olduğunu dile getirmişti.
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