Zelenski, BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti

23 Kasım 2022 Çarşamba, 22:11

Rusya’nın Ukrayna topraklarını düzenlediği füze saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep ettiğini açıkladı.

Zelenski yaptığı açıklamada, “Bugünkü Rus saldırılarının ardından BM Daimi Temsilcimize acilen BM Güvenlik Konseyinden toplantı talep etmesi talimatını verdim. Sivillerin katledilmesi, sivil altyapının tahrip edilmesi terör eylemleridir. Ukrayna, uluslararası toplumun bu suçlara karşı kararlı bir yanıt vermesini talep etmeye devam ediyor” dedi.

Kiev bölgesinin de hedef alındığı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5’i çocuk 36 kişi de yaralanmıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını ve 51’inin engellendiğini belirtmişti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev’i 30’dan fazla füze ile hedef aldığını belirterek, “Orduya göre, 31 füze Kiev'e fırlatıldı. 21 füze düşürüldü” ifadelerini kullanmıştı.

İKİ NÜKLEER SANTRALİN ELEKTRİK ŞEBEKESİ İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Rusya’nın düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirilmişti. Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi Oleksiy Honcharenko, Ukrayna'nın güneybatısındaki en büyük ikinci nükleer santral olan Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin güç ünitelerinde "acil durum kapatması" yapıldığını aktarmıştı.

Khmelnytskyi Nükleer Santrali’ne yakın olan Netishyn şehrinin Belediye Başkanı ise, santralin güç ünitelerinin durdurulduğunu ve şehirde elektrik, su veya ısıtma olmadığını ifade etmişti.