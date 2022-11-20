Zelenski, Dnipro'daki füze saldırısının görüntüsünü paylaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, araç içi kamera ile kaydedilen Dnipro füze saldırısına ait bir görüntü paylaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından bugün Dnipro'ya yapılan füze saldırısının görüntüsünü paylaştı.
Zelenski, seyir halindeki bir otomobil içinden, araç içi kamera ile kaydedilmiş görüntüleri Telegram hesabında yayınladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Salı günü Rusya tarafından yapılan yoğun füze saldırılarıyla ilgili açıklama yapmış, Ukrayna’ya 96 füze ve 10’dan fazla dronla saldırı yapıldığını ancak hava savunma sisteminin 75 seyir füzesini, 2 güdümlü füzeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun düşürüldüğünü duyurmuştu.
Füze saldırıları sırasında Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı dün "Yüksek hassasiyetli saldırılar, yalnızca Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın olmayan hedeflere başlatıldı" açıklamasını yapmıştı.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- İstiklal'deki terör saldırısında yeni gelişme