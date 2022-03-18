Zelenski böyle uyardı: Bu hayatınızın en kötü kararı olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.
Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenski, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir" sözlerini sarf etti.
Rus annelere seslenen Zelenski, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir" diye konuştu.
Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenski, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz" ifadesine yer verdi.
Dün Almanya Parlamentosu'na konuştuğunu hatırlatan Zelenski, Alman milletvekillilerine bir Avrupalı, bir Ukrayna vatandaşı olarak hitap ettiğini anımsattı.
Almanya için, geçtiğimiz on yıllar boyunca ekonomi ve enerji gibi konuların daha öncelikli olduğunu, ancak şimdi görüşlerin değişmeye başladığını savunan Zelenski, şunları kaydetti:
"Almanların görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz. Almanların çoğunluğunun, eski politikanın revize edilmesinde ne kadar samimi olduğunu görüyoruz."
Zelenski, Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurması ve küresel barışın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli devletlerin parlamentolarına benzer konuşmaları sürdüreceğini aktardı.
Gerek Avrupa, gerek tüm dünyadaki liderlerin, Ukrayna'nın bulunduğu durumu artık daha iyi anlamaya başladıkları vurgulayan Zelenski, Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür etti.
Zelenski, hükümet olarak ülkede ekonomiye destek vermek için önemli adımlar attıklarını, bugün düzenlenecek bakanlar kurulunda da iş dünyasını ilgilendiren faydalı paketlerin açıklanacağını duyurdu.
İlgili Haberler
- Volodimir Zelenski Almanya Parlamentosu'nda konuştu
- Zelenski'nin oynadığı Halkın Hizmetkarı dizisi Netflix'e geri döndü
- Zelenski, Rusya ile müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
En Çok Okunan Haberler
- ŞPO: Buca Cezaevi arazisi AVM projesi olamaz
- 27 Mart'ı birlikte kutlayacaklar
- Batur: Üç yılda yaptıklarımızın daha fazlasını yapacağız
- İran'da seks işçiliğine yönelenlerin sayısı artıyor
- Hayal projede 185 hata
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
- 'Geliyor gelmekte olan...'
- 'Vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim'
- Meteoroloji'den çok sayıda kent için kar yağışı uyarısı
- Goldman Sachs'tan endişelendiren enflasyon tahmini