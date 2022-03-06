Zelenski: Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna halkına seslenerek, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” dedi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10’uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna halkına seslendi.
Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenski, “Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız” ifadelerini kullandı.
"8 YIL ÖNCE DONETSK’İ 8 YIL SONRA HARKOV’U KARŞILAŞTIRIN"
Zelenski, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, “Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk’i 8 yıl sonra Harkov’u karşılaştırın” şeklinde konuştu.
İlgili Haberler
- İsrail Başbakanı Bennet önce Putin sonra da Zelenski ile görüştü
- Zelenski, ABD Kongresi'nden daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti
- Son dakika: Zelenski Ukrayna halkına seslendi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- 'Ani işitme kaybı, kalıcı sonuçlara yol açabilir'
- Bebeklerin uyku döngüsünde '0-6 ay' arasına dikkat!
- AKP'li Şamil Tayyar'dan fahiş fiyat tepkisi
- İstanbul’un Yüzleri
- Pandeminin 'cilde' etkisi: 'Maskne'
- 2 haftayı geçen 'ağız yaralarına' dikkat!
- Uzmanından 'Psikolojik sorunlarda destek alın' uyarısı
- Bir baba-oğul hikayesi, ‘Tarla Kuşu’
- Vitrindekiler...
- Savaş, insan, edebiyat ve bir okyanus masalı!