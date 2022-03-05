Son dakika: Zelenski Ukrayna halkına seslendi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkelerini işgalinin 10. gününde açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde yaptığı açıklamada, "Çok yakınlarda biz insanlarımıza 'geri dönün' diyebileceğiz. Polonya, Romanya'dan geri dönün diyebileceğiz. Çünkü tehlike çok yakında kalmayacak" dedi.
Zelenski'nin açıklamasından öne çıkan satır başları:
"Ukrayna'nın özgür halkı bugün milli savaşımızın 10. günü. 7/24 vatanımızı savunuyoruz. Ve her gün sonsuz gibi görünüyor, her gece sonsuz gibi görünüyor. Bugün cumartesi ama bizim için bu çok bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynıdır. Bütün bugünler bizim için eşittir. Çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Bu konuda vatanımız hafta sonu bilmiyor. İzin bilmiyor, takvime çok bakmıyoruz. Sadece zafere doğru ilerliyoruz.
Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Polonya Cumhurbaşkanı Duda görüştüm. Her gün biz vatanımız için ne yapabilirz konuşuyoruz ve bunun için onlara çok minnetarım. Bizim ortak işimiz için Duda'nın eşi Agatha'ya da çok teşekkür etmek istiyoruz. Hepsini ben dost olarak görüyorum. Hep birlikte biz insani krizi çözmek konusunda çok kararlıyız. Hiç kimseye 'hangi milletsiniz, diliniz ne' diye sormuyoruz. Dost Polonya ile birlikte çok şeye vardık. Çok yakında biz insanlarımıza 'geri dönün' diyebileceğiz. Polonya, Romanya'dan geri dönün diyebileceğiz. Çünkü tehlike çok yakında kalmayacak."
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