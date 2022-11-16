Zelenski G20 zirvesinde Rusya'yı hedef gösterdi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:32

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, video konferans bağlantısı ile katıldığı G20 zirvesinde Rusya'yı hedef aldı.

AFP'nin haberine göre, Zelenski, G20 liderlerine yönelik konuşmasında "Aranızda bir 'terörist devlet' var ve biz kendimizi ona karşı savunuyoruz" dedi.

Zelenski, Rusya'yı, Polonya'ya düşen ve iki kişininölümüne yol açan füze saldırısından sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya düşen füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimalinin "düşük" olduğunu söyledi.