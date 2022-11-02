Zelenski tahıl koridoru korunmalı çağrısı yaptı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:28

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası toplumu ülkesinden gıda çıkışında kullanılan tahıl sevkiyat koridorunu korumak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Zelenski yaptığı açıklamada, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tahıl ve gübre sevkiyatlarının güvenli geçişine izin veren bir anlaşmaya aracılık etmesi sayesinde gemiler Ukrayna limanlarından ayrılmaya devam ederken bile koridorun "güvenilir ve uzun vadeli bir savunmaya" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zelenski, "Rusya, gıda ihracatımızı sekteye uğratacak her türlü girişimine dünyadan sert bir yanıt alacağını açıkça bilmelidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuhmhurbaşkanı Erdoğan'a Kiev yönetiminin güvenlik garantileri vermesi koşuluyla tahıl koridoru anlaşmasına yeniden katılmayı düşünebileceklerini söylemişti.