Zelenski: Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Mariupol’daki çocuk ve doğum hastanesine düzenlediği hava saldırısı sonrasında, “Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!” dedi.
Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesinin vurulmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hastanenin vurulduğunu doğrulayarak, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması çağrısını yineledi.
Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, Mariupol’de çocuk ve doğum hastanesine doğrudan saldırdığını ve enkaz altında çocukların olduğunu ifade ederek, “Vahşet! Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olacak? Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun! Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin” ifadelerini kullandı.
Zelenski sosyal medya hesabından ayrıca, vurulan hastanenin içinden görüntüleri paylaştı.
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