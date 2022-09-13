Miçotakis'ten Erdoğan'a: 'Gün ışığında bekliyoruz'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı, Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "Gece geleceklerini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz" yanıtı verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa kıtasındaki durum göz önünde bulundurulduğunda dış politika, savunma sanayisi ve askeri alanlardaki stratejik konularda, Fransa ve Yunanistan'ın iş birliği ve dayanışmasının, bugün "daha büyük değer" taşıdığını kaydeden Macron, "Provokasyonlar tekrarlanmış ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan kabul edilemez açıklamalarda bulunulmuşken, daha önce Dışişleri Bakanımıza bunu söyleme fırsatım olduğu gibi, burada net ve kararlı şekilde tam desteğimizi söylemek istiyorum" dedi.
Macron, bu stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiği ve daha da ileriye gideceğini belirterek, "Bu nedenle özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceğiz ve Yunanistan'a karşı kargaşaya da izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Miçotakis ise Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı tehdit ettiğini belirterek, “Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda” diye konuştu.
Miçotakis, “Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil” dedi.
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