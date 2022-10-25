Zelenski istemişti, Biden harekete geçti: Her an tedarik edebilir
ABD'li yetkilere göre Washington yönetimi, Ukrayna'ya Hawk orta menzilli hava savunma sistemi göndermeyi düşünüyor.
Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, ABD'nin, Rus insansız hava araçları ve seyir füzesi saldırılarına karşı savunmasına yardımcı olması için Ukrayna'ya eski HAWK orta menzilli hava savunma sistemi göndermeyi düşündüğünü söyledi.
Yetkililer, kaç HAWK sistemi veya füzenin gönderileceği konusunda yorum yapmadı.
BİDEN YETKİLERİNİ KULLANABİLİR
Yetkililere göre, Joe Biden yönetimi, HAWK sisteminin Ukrayna'ya tedariki için Başkanlık Geri Çekilme Yetkisini (PDA) kullanacak.
PDA, ABD'nin acil bir durum karşısında Kongre onayı olmaksızın stoklardan hızlı bir şekilde savunma malzemeleri ve hizmetleri transfer etmesine olanak tanıyor.
HAWK önleme füzeleri, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderdiği Stinger füze sistemlerinin bir çeşidi olacak.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye bu ayın başında Rusya tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından gelişmiş hava sistemleri tedarik edeceğinin sözünü vermişti.
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