Zelenski: 'Rus yöneticilerin tarihi hatalarından biri'

09 Aralık 2022 Cuma, 13:57

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum, 35 ülkeden 100'ü aşkın uluslararası tanınırlığa sahip konuşmacının katılımıyla Şişli'deki bir otelde başladı. Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de video bağlantı ile katıldı.

RUS YÖNETİCİLERİN TARİHİ HATALARINDAN BİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna'ya dikkatiniz için teşekkür ederim. Güçlü sıradan bir kelime değil, anahtar kelimedir. Bu Türkiye Ukrayna ve Karadeniz bölgesinin imkanlarını yansıtan kelime. Yıllar sonra Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş bölgemizdeki istikrarın değerinin altını çizdi. Bu Rus yöneticilerin tarihi hatalarından biri. Sadece Ukrayna ve Karadeniz'in güvenliğinin değil, küresel güvenlik için kritik önem taşıdığını, bizim ülkemizde yaşanan saldırganlık küresel suçtur" dedi.

GIDA KRİZİ TÜM DÜNYANIN ÇEKTİĞİ BİR KRİZ OLDU

Zelenski, "Gıda krizi tüm dünyanın çektiği bir kriz oldu. Bu sene yaşanan gıda krizi bizim küresel pazarımız hemen istikrarsızlaşıyor. Bunu farklı ülkeler hissetti. Bizim cesur askerlerimiz özellikle Rusya'ya karşı savaşan askerlerimiz, diplomasimizin gücü sayesinde 3 limandan ihracatı başlatmayı başardık. Bu yılın temmuz ayından beri 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel pazar bunu hissetti. Bizim gücümüz budur. Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler bizim gücümüz budur. Ortak çabalarımızla açlık tehdidini durduruyoruz. Bölgemizin güvenliğini düşünürken, bölgemizde bunu sağlarken küresel güvenliği sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA BİLİNÇLİ OLARAK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRMESİNİ YAVAŞLATIYOR

Zelenski, "Endonezya'da Ukrayna'nın barış formülünü tanıttım. Bu formül Rus saldırganlığına son verebilir. Uluslararası hukukun yerini tesis edebilir. Barış formülümüzün bir unsuru. Biz şu an Ukrayna'dan giden gıda ihracatını destekleyebilirsek, biz en fakir ülkelere yardım etmiş oluruz. Biz 13 milyon tondan fazla tarım ürünlerimizi ihraç ediyoruz ama aslında milyonlarca ton ihraç edebiliriz. İnisiyatife katılan limanlarımız kapasitesinin yüzde 50'sini kullanıyor. Rusya bilinçli olarak ihracat gerçekleştirmesini yavaşlatıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 80'den fazla gemi beklemede. Sadece ticaretten bahsetmiyoruz. Bu yüz binlerce insan masalarında eksik yemek alıyor demek oluyor. Söz konusu inisiyatifi hayata geçirirsek, biz Ukrayna barış formülünü hayata geçirmiş oluruz" diye konuştu.

ESİR TAKASI İÇİN MİNNETTARIZ

Zelenski, "Ukrayna Barış Formülü'nün maddelerine göre her devlet ve lider istediği unsuru alabilir. Tüm ortaklarımıza söz konusu barış formülünü hayata geçirmemiz için kendine bir maddeyi seçmeyi teklif ediyorum. Biz de istediğimiz güvenlik mimarisine ulaşmış olacağız. Esirlerimizin serbest bırakılmasını sağlamak. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan esir takası konusunda epeyce yardımcı oldu. Bunun için de minnettarız. BM anlaşmasının yerine getirilmesini garanti etmek. Her türlü gerginliğin yeniden tırmanmasını önlemek. Ukrayna Barış formülü gayet net. Mayıs ayında tahıl inisiyatifi kapsamında Ukrayna limanları üzerinden tahıl ihracatını başlatmak gibi gerçekçi gelmese de bu da olabilir. Türkiye destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.