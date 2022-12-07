Time dergisi 2022 yılının kişisi olarak Zelenski'yi seçti

Time dergisi 2022 yılı için "Yılın Kişisi" olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi seçti.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:21
Time dergisi 2022 yılının kişisi olarak Zelenski'yi seçti
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ABD merkezli Time dergisi yılın kişisini açıkladı.

Time dergisi 1927’den bu yana her yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' ödülünün bu yılki kazananının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda oylama başlatan Time editörleri bu yıla damga vuran kişinin Ukrayna lideri Zelenski olduğu kararına vardı.

CNN'in haberi göre, açıklanan listede eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Beyonce, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, İngiltere Kralı 2. Charles ve iklim aktivisti Greta Thunberg de yer alıyordu.

Dergi geçtiğimiz yıl ise ünlü milyarder Elon Musk'ı yılın kişisi olarak belirlemişti.


Zelenski Time dergisi Yılın Kişisi

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