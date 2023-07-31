Zelenski: Rusya Herson'u hedef aldı, ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:13

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

"Ukrayna'nın bölgeleri; barışçıl şehirleri ve insanları terörize etmeye devam eden Rusya'nın ateşi altında" olduğuna işaret eden Zelenski, "Pazartesi sabahı Kriviy Rig'de, Herson'da konutlar ve bir üniversite binası vuruldu. Ne yazık ki ölü ve yaralılar var. Enkaz altında insanlar olabilir. Rus terörü nedeniyle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Zelenski, tüm acil servislerin olay yerinde çalıştığına dikkati çekerek mümkün olduğunca çok insan kurtarmaya çalıştıklarını, İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna Güvenlik Servisi ile de görüşmeler yaptığını aktardı.

Son günlerde Rusya'nın şehirleri hedef aldığını söyleyen Zelenski, Rus ordusunun sivil tesisleri ve binaları bombaladığını ancak bunun kendilerini korkutmadığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kriviy Rig'e iki füzeyle saldırdığını belirterek "Füzelerden biri dört katlı bir eğitim kurumu binasına isabet etti. Enkaz altında muhtemelen insanlar var. Arama kurtarma ekipleri ve polis çalışıyor" ifadesini kullandı.

İkinci füzenin bir apartmana isabet ettiğini dile getiren Klimenko, "Füze, binanın 4. kattan 9. kata kadarki bölümünü tahrip etti. Yangın çıktı. Saat 10.15 itibarıyla bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi tıbbi yardım istedi. Acil durum çalışanları yangını söndürüyor ve enkazı temizliyor. İçeride halen insanlar olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 08.20 sularında Rusya'nın çok namlulu roketatar sistemleriyle Herson şehrinin merkez kısmını bombaladığını ifade ederek saldırı sonucunda bir kamu şirketi çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

DONETSK'E SALDIRI

Öte yandan TASS haber ajansına göre, yerel yetkililer, sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle Donetsk şehir merkezine füze saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki otomobil ile bir otobüsün yandığı belirtildi.

Sözde Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda bir kişinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını duyurdu.