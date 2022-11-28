Zelenski, Rusya'nın yeniden saldıracağını öne sürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze saldırıları hazırladığını iddia etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapılarına yönelik yeni füze saldırıları için hazırlık yaptığını iddia etti.
Zelenski gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.
Son dönemlerde olduğu gibi bu hafta boyunca da en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğüne dikkat çeken Zelenski, "Cephede durum oldukça ağır" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'da tekrar sivil ve kritik enerji altyapılarını bombaladığını belirten Zelenski, saldırılar sonucu ülkede yaşanan enerji sorunlarını çözmek için etkili çalışmaların yapıldığını söyledi.
Rusya'nın yeni saldırılar için hazırlık yaptığını iddia eden Zelenski, "Teröristlerin yeni saldırılar hazırladığını anlıyoruz. Bunu kesin olarak biliyoruz. Ve füzeleri olduğu sürece maalesef sakinleşmeyecekler" dedi.
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