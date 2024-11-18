Zelenski, Rusya'ya meydan okudu: Füzeler kendi adına konuşacak

Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:31

Güncelleme: 18.11.2024 - 15:31

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanması için izin verdiğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Ukrayna'yı güçlendirmek amacıyla hazırladıkları "Zafer Planı"nı ortaklarına sunduğunu belirten Zelenski, "Ana maddelerden biri ordumuz için uzun menzil kabiliyetidir" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ellerindeki füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verildiğine ilişkin haberlerin basında çokça dillendirildiğini kaydederek, "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak" değerlendirmesinde bulundu.

- Ukrayna: Sumi bölgesine yönelik Rusya'nın füze saldırısında 11 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye gece saatlerinde Rusya tarafından füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

"Yerleşim bölgelerine yapılan saldırı sonucunda ne yazık ki 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, aralarında 11 çocuğun bulunduğu 84 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı çocuk, 11 kişi ise yoğun bakımda." ifadelerine yer verilen açıklamada, saldırıda 14 aracın yandığı, 6 apartmanın hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın saldırıda "balistik füzeler" kullandığı ileri sürülen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.