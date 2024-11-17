Manyetik Kuzey Kutbu, Rusya'ya yaklaşıyor

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:24

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:24

Manyetik Kuzey Kutbu, bilim insanları tarafından daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Rusya'ya yaklaşıyor.

İngiliz Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda (BGS) küresel jeomanyetik alan modelleyicisi olan Dr. William Brown, “Büyüklüğü yaratan, dünyanın ortasında dolaşan büyük, kaotik ve çalkantılı bir erimiş demir topudur. Dolayısıyla nasıl değiştiğini izleyip görebilsek de, tam olarak nasıl değişeceğini tahmin etmek oldukça zor” dedi.

Dr. Brown, manyetik kutbun yüzyıllar boyunca Kanada'nın kuzey kıyısı boyunca hareket ettiğini söyledi. 1990'larda Arktik Okyanusu'na sürüklendi ve bundan sonra hızlanarak Sibirya'ya doğru yöneldi.

1600'den, 1990'a kadar yılda yaklaşık 10-15 km hareket ettiği tahmin ediliyor. Dr. Brown, 2000'li yılların başında yılda yaklaşık 55 km hızlandığını söyledi.

Veriler, İngiliz Jeolojik Araştırmalar Kurumu (BGS) tarafından ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile işbirliği içinde oluşturulan Dünya Manyetik Modeli'nden geliyor. Model, herhangi bir zamanda kutbun yerini tahmin ediyor. Yeni modelin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

Son beş yılda, manyetik kuzey kutbu yılda yaklaşık 25 km'ye kadar önemli ölçüde yavaşlamıştır.

Bu, model akıllı telefonların pusula araçlarının yönlendirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, GPS sistemlerine katkıda bulunur ve ordu tarafından Arktik sularında denizaltılara yön vermek için kullanılır.

Dr. Brown, “Dünya manyetik modeli, akıllı telefonlardan arabalara ve askeri jetlere kadar hemen hemen her teknolojinin içinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Kuzey yarımküredeki pusula ibreleri manyetik Kuzey Kutbu yönünü gösterir ve bu konum, Dünya'nın manyetik alanlarının değişen konturları sonucunda değişir.

KUZEY KUTBU'NUN HAREKETİ NEYDEN KAYNAKLANIYOR?

Kutbun hareketi, Dünya'nın dış çekirdeğinin büyük bölümünü oluşturan erimiş demirin çalkalanmasındaki öngörülemeyen dalgalanmalardan kaynaklanıyor.

Bu sıvı metal, gezegenin çekirdeğinden kaçan ısının bir sonucu olarak hareket eder ve Dünya'nın manyetik alanını oluşturur. Alan ve manyetik kutbun konumu, yerin yaklaşık 3 bin 218 km altında bulunan bu erimiş demirin dönme hareketindeki değişimlerden etkilenir.

Araştırmacılar, farklı yerlerdeki alanın haritasını çıkarmak için yer istasyonları ve uydulardan oluşan bir ağ kullanıyor.

MANYETİK KUZEY KUTBU

Manyetik Kuzey Kutbu, Kuzey Yarımküre'de, dünyanın manyetik alanının yayılmaya başladığı nokta. Gerçek (coğrafî) Kuzey Kutbu'na yakın bir konumdadır. Benzer şekilde, dünyanın coğrafi Güney Kutbu'na yakın konumda bir Manyetik Güney Kutbu vardır.

Dünya'nın manyetik kutupları sürekli hareket halindedir ve bazen senede 40 km hareket ettikleri dahi görülmektedir.