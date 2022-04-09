Zelenski: 'Türkiye'yi garantör devlet olarak düşünüyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, katıldığı canlı yayında, savaşın sona ermesine yardımcı olmak için Türkiye'nin güvenlik garantörü olmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:20
Zelenski: 'Türkiye'yi garantör devlet olarak düşünüyoruz'
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hindistan merkezli Republic TV'ye verdiği demeçte güvenlik garantileri üzerine çalıştıklarını ve Türkiye dahil 8 ülkeyi Ukrayna'nın güvenliği konusunda garantör devlet olarak düşündüklerini açıkladı.

Zelenski, “Güvenlik garantileri üzerine çalışıyoruz. Bize bu garantileri sağlayabilecek önde gelen ülkeleri görüyoruz: ABD, İngiltere, Polonya, Almanya, Fransa ve katılma isteği varsa Çin, Türkiye ve Hindistan'ı düşünüyoruz” dedi.


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