Zelenski: 'Türkiye'yi garantör devlet olarak düşünüyoruz'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:20

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hindistan merkezli Republic TV'ye verdiği demeçte güvenlik garantileri üzerine çalıştıklarını ve Türkiye dahil 8 ülkeyi Ukrayna'nın güvenliği konusunda garantör devlet olarak düşündüklerini açıkladı.

Zelenski, “Güvenlik garantileri üzerine çalışıyoruz. Bize bu garantileri sağlayabilecek önde gelen ülkeleri görüyoruz: ABD, İngiltere, Polonya, Almanya, Fransa ve katılma isteği varsa Çin, Türkiye ve Hindistan'ı düşünüyoruz” dedi.