Zelenski: 'Türkiye'yi garantör devlet olarak düşünüyoruz'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, katıldığı canlı yayında, savaşın sona ermesine yardımcı olmak için Türkiye'nin güvenlik garantörü olmasını istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hindistan merkezli Republic TV'ye verdiği demeçte güvenlik garantileri üzerine çalıştıklarını ve Türkiye dahil 8 ülkeyi Ukrayna'nın güvenliği konusunda garantör devlet olarak düşündüklerini açıkladı.
Zelenski, “Güvenlik garantileri üzerine çalışıyoruz. Bize bu garantileri sağlayabilecek önde gelen ülkeleri görüyoruz: ABD, İngiltere, Polonya, Almanya, Fransa ve katılma isteği varsa Çin, Türkiye ve Hindistan'ı düşünüyoruz” dedi.
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