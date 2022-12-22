Zelenski ve Biden arasındaki ikili görüşme başladı

22 Aralık 2022 Perşembe, 00:12

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk yurt dışı seyahati kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi.

Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na inen Zelenski daha sonra Beyaz Saray'a geldi. Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden tarafından kırmızı halı ile karşılandı. Biden ve Zelenski, ikili görüşme öncesinde kısa bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Biden, Putin'in "kışı bir silah olarak kullandığını" söylerken, "Putin tarafından yürütülen acımasız ve vahşi bir savaşa karşı savunmada sizlerin yanında olmak bir onurdur. İnanması güç ama savaşın üzerinden 300 gün geçti. Putin, Ukraynalıların bir ulus olarak var olma haklarına ve masum Ukrayna halkına yönelik saldırıları hiçbir sebep olmaksızın acımazsızca sürdürdü" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, ABD'nin Avrupalı müttefiklerle birlikte Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğinin garantisini verdi.

ZELENSKİ'DEN BİDEN'A CEPHEDEKİ ASKERLERDEN HEDİYE

ABD Başkanı Biden'a, ABD Kongresi'ne ve ABD halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Zelenski, "Sizin liderliğiniz burada çok önemli. Bizim halkımızın sizin halkınıza da teşekkürlerini iletmek istiyorum. Bizim için desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Burada olmak benim için çok büyük bir onur" dedi.

Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesindeki Bakhmut kentine dün bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenski, bir yüzbaşı tarafından Biden'a gönderilen askeri madalyayı takdim etti. Biden ise Zelenski'nin hediyesi üzerine kendi geleneklerinden bahsederek Zelenski'ye özel demir paralardan hediye edeceğini belirtti.

Zelenski ve Biden, ikili görüşmenin ardından TSİ 00.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklaması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 02.15 sıralarında ABD Kongresi'ne gelecek ve fotoğraf çekimine katılacak. Zelenski, ABD Kongresi üyeleriyle görüşmesinin ardından 03.30'da Kongre'de konuşma yapacak.