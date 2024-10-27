Zelenski yasayı onayladı: Yabancılar, subay olarak görev yapabilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların orduda subay pozisyonunda görev yapmasına olanak tanıyan yasayı imzaladı.

Zelenski yasayı onayladı: Yabancılar, subay olarak görev yapabilecek
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AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:26

Ukrayna Parlamentosunun resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Zelenski'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik bir yasayı imzaladığı belirtildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etmişti.

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in kararına verdiği tepkide, "Böylece, yabancı komutanlar, Ukraynalıların işini daha aktif şekilde bitirecek. Aksi takdirde, bir Ukraynalı acıyarak, diğer bir Ukraynalıyı ölüme göndermeyecek. Zelenski'ye bunun için para verilmiyor" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ukrayna #Zelenski

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