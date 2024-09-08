Zelenski yeni danışman atadı: 'Eski silah üretim bakanı...'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin’i danışman olarak atadı.

Zelenski yeni danışman atadı: 'Eski silah üretim bakanı...'
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 16:09

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin’i danışman olarak atadı.

Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin istifa etmişti.

Kamyshin’in yeni görevi belli oldu.

Zelenski, Kamyshin’i stratejik konulardan sorumlu danışman olarak atadı.

Kamyshin atama sonrası yaptığı açıklamada, “Savunma endüstrisinde çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Kamyshin’in yanı sıra geçtiğimiz hafta istifa edenler arasında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Dmitro Kuleba, Adalet Bakanı Denys Malyuska, Çevre Bakanı Ruslan Strilets yer alıyordu.

Kuleba’nın yerine daha sonra Andriy Sybiga Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.


Etiketler: #Ukrayna #Volodimir Zelenski

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