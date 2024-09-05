Rus ordusundan Ukrayna'ya meydan okuma: 'Zafer bizim...'

Rus Silahlı Kuvvetleri Askeri-Siyasi Ana Departman Başkan Yardımcısı ve Akhmat özel kuvvetler komando birliği komutanı Tümgeneral Apty Alaudinov, Rusya'nın Ukrayna'daki “özel askeri operasyonu”nda zafer kazandığını söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.09.2024 - 16:31
Rus ordusundan Ukrayna'ya meydan okuma: 'Zafer bizim...'
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Rus Silahlı Kuvvetleri Askeri-Siyasi Ana Departman Başkan Yardımcısı ve Akhmat özel kuvvetler komando birliği komutanı Tümgeneral Apty Alaudinov, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Alaudinov, Rusya'nın Ukrayna'daki “özel askeri operasyonu”nda zafer kazandığını söyledi.

Alaudinov, “Her zaman bu askeri operasyonu zaten kazandığımızı söylüyorum. Bundan sonraki görevimiz, gelecekteki meydan okumalara hazır birleşik bir aile olarak kalmamızı sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaktır” dedi.

Alaudinov, Daha önce Alaudinov, Rus ordusunun, Ukrayna birliklerinin gece Kursk bölgesine takviye göndermesini engellediğini söylemişti.


Etiketler: #Rusya #Ukrayna

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