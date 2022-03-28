Zelenski, yüz yüze müzakereler için Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu söyledi

28 Mart 2022 Pazartesi, 09:37

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenski, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

BU TALEPLERE ONAY VERİLEBİLİR

Zelenski; şartların yerine getirilmesi ve Ukrayna'ya diğer devletlerden güvenlik garantisi verilmesi durumunda, Ukrayna'nın tarafsız ve nükleer olmayan durumu değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Zelenski, tarafsızlıkla ilgili herhangi bir önerinin oylamaya sunulması ve Ukrayna halkı tarafından kabul edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rus gazetecilerle anadili olan Rusçayla konuşan Zelenski, Reuters ve Financial Times'ın aktardığına göre, "Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya’nın başlatmış olması" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın bir aydan uzun bir süre önce işgal başlatma gerekçelerinden biri olan Ukrayna'nın askerden arındırılması talebini ise tartışmayacağını söyledi.

Zelenski ayrıca amacının savaşı olabildiği kadar hızlı bir şekilde bitirmek ve Rusya güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını sağlamak olduğunu da bir kez daha vurguladı.