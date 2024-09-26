Zelenski'den ABD'ye teşekkür: Yaptırımlar için minnettarım

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:32

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:32

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, Ukrayna halkı ve askerleri adına, ülkesine sağlanan güvenlik yardımının önemine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD Kongresine, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiye ve tüm Amerikan halkına, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık önemli bir savunma yardımının bugün duyurulması ve Rusya'ya karşı yaptırımlar için minnettarım" ifadesini kullandı.

Bu yardımı "en etkili ve şeffaf şekilde Ukrayna'nın zaferi, adil ve kalıcı barış ve transatlantik güvenliğinin sağlanması gibi esas hedeflerine ulaşmak için kullanacaklarını" kaydeden Zelenski, yeni savunma yardımının Patriot hava savunma sistemleri, diğer hava savunma teçhizatları, insansız hava araçları, uzun menzilli füzeler ve mühimmatların yanı sıra Ukrayna'nın savunma sanayi potansiyelini güçlendirecek kritik malzemelerden oluştuğunu belirtti.

Zelenski, ABD'nin ayrıca F-16 uçakları için daha fazla pilot eğitmek amacıyla programların genişletilmesi kararını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını finanse etme imkanlarını daha da sınırlamak için uygulanan güçlü yaptırımlarını da önemli bulduklarını vurguladı.

Ukrayna ve ABD'nin Avrupa ve ötesinde özgürlüğü, insan yaşamını ve ortak güvenliği korumaya kararlı yakın müttefikler olmaya devam ettiğini bildiren Zelenski, Ukrayna'nın Rus saldırganlığını yenme konusundaki haklı amacına yönelik ABD'nin iki partili güçlü desteğini her zaman takdir ettiklerini sözlerine ekledi.